Maaşı 1500 TL olan emeklilere temmuz zammı var mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi. Peki en düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkanlar, gelecek temmuz zammından da yararlanabilecek mi? Maaşlarına yapılan zamla birlikte 1500 TL aylık alan emekliler temmuz zammından yararlanamayacak. Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.