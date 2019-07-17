Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün FETÖ ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, FETÖ'nün yurtdışındaki okul yapılanmasına ilişkin gelinen son noktayı, yeniakit.com.tr'ye anlattı. "FETÖ sadece yurt içinde yapılanan bir örgüt değil." diyen Prof. Akgün, "Örgütün yurt içindeki bütün yapılanmasının bir kopyası neredeyse hedef haline getirdiği bütün ülkelerde var. Bizdeki rakamlar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Darbe Araştırma Komisyonu'na verdiği rapordaki bilgiler. Yurt dışında çoğunluğu batı ülkelerinde olmak üzere yedi yüz elli civarında eğitim birimi yani okul bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Akgün, FETÖ'nün yurt dışı okul yapılanmasına ilişkin önemli mesafeler katedildiğini ancak batıdaki yapılanmanın devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

'Örgütün okullarında ciddi bir kan kaybı yaşandı'

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasındaki yedi yüz elli okuldan; 315'inin ABD'de 215'ininde Avrupa ülkelerinde olduğu biliniyor. Geri kalan üç yüzü aşkın okulda batı dışındaki coğrafyalarda. Türk kökenli vatandaşlarımız artık çocuklarını o okullara göndermiyor. Batı dünyasındaki diasporaya da ciddi bir mesafe koydular. Örgütün okulları bu sebeble ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Kendiliğinden kapanan pek çok okul var ama siyasi olarak batı dünyasındaki ülkelerde çok fazla müdahale yok. Bunun dışındaki ülkelerde 315 civarında okul vardı. Biz Türkiye Maarif Vakfı olarak 218'ini devraldık. Bazı ülkeler ilgili okulları ya devletleştirdi ya da üçüncü kişilere devretti. Yalnız hala bazı ülkelerde var. Özellikle anglosakson Afrika ülkeleri dediğimiz İngilizce konuşulan devletlerde bu okulların varlığı devam ediyor. Bunların dışında Türkiye son üç yılda yaptığı çalışmalarla bu konuda önemli mesafeler katetti. Söz konusu eğitim kurumlarının Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ ile ilişkisi olduğu algısı tüm uluslararası kamuoyunda yerleşti."