0553 313 94 23

M. Akif İnan Voleybol Turnuvası sona erdi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
M. Akif İnan Voleybol Turnuvası sona erdi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1. Nolu Şube tarafından geleneksel olarak düzenlenen M. Akif İnan Voleybol Turnuvasında bu yıl Akmercan Anadolu Lisesi birinci oldu.


14 Nisan’da Malatya’daki okullarda ve kurumlarda görev yapan 218 kişinin katıldığı 29 takımlı turnuva Vali Galip Demirel Ortaokulunda gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen maçlar sonucunda finalde Özel Doğa Koleji ile Akmercan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İki iki takımın taraftarlarının da yoğun ilgisinin olduğu final maçında Akmercan Anadolu Lisesi 3-1’lik skorla rakibini yenerek bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma madalya ve kupası Eğitim-Bir-Sen 1. Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez tarafından takdim edildi.Ayrıca turnuvada emeği geçen ve katkıda bulunanlara da plaket takdim edildi. Kupa töreni sonrası Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, geleneksek olarak düzenledikleri M. Akif İnan Voleybol Turnuvasının dostluğa vesile olduğunu ifade etti. Final maçına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, Şube Müdürleri Behçet Bakır ve Mehmet Akgün, Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya il Temsilcisi Baki Alpaslan ile çok sayıda eğitimci ve öğrenci takip etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
    1. Ev yangınında yaşlı çift hayatını..
    2. Konyaspor ve Alanyaspor ligde 6...
    3. Bursaspor hayatta kalma maçlarını..
    4. Bir proje daha istemezükçülerin..
    5. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    6. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    7. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    8. Ordu'da yangın
    9. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    10. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    11. Hakkari'de şehit askerler için tören
    12. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    13. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    14. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    15. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    16. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    17. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    18. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    19. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    20. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    21. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    22. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    23. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    24. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    25. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    26. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    27. 5 terörist daha öldürüldü!
    28. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    29. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    30. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi