Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. Peki, Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Fransız ekibi Lyon, Groupama Stadı'nda Zenit'i konuk etti. İşte, Lyon Zenit maçının tüm detayları... Zenit hızlı başladı Mücadeleye Zenit hızlı başlayan taraf oldu. Maçın 41. dakikasında Azmoun Zenit'i 1-0 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. Ev sahibi Lyon maçın 51. dakikasında Depay'ın kullandığı penaltı atışıyla durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. G Grubu 2. hafta fikstürü 2 Ekim Çarşamba 22.00 Zenit-Benfica 22.00 RB Leipzig-O. Lyon

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