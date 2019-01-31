Luyindama, Galatasaray için İstanbul'da
- Galatasaray'ın transfer gündemindeki savunma oyuncusu Christian Luyindama İstanbul'a geldi31 Ocak 2019 Perşembe 21:36
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Standard Liege'den kadrosuna katmak için görüştüğü 25 yaşındaki Luyindama, Belçika'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Demokratik Kongolu Luyindama'yı bir grup Galatasaraylı taraftar havalimanında karşıladı.
Chirsitan Luyindama daha sonra sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.
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