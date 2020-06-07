Lutenitsa tarifi | Orjinal Bulgaristan sosu | Domates, patlıcan, kapya biber..

Patlıcan, domates ve kapya biber her yemeği lezzetlendirmek için harika sebzeler. Bir de bu sebzelerden kahvaltılık bir sos hazırladığınızı düşünürseniz, ortaya çıkacak enfes tadı hayal dahi edemeyeceksiniz. Közlenmiş sebzelerin vermiş olduğu tadı hesaba katmıyorum bile! Enfes dokusu ve rengiyle gönülleri fethedecek kahvaltılık bir sos: Lutenitsa tarifi.

Kahvaltılarda tüketebileceğiniz bu tarifi, makarnalarda veya etlerin yanında meze olarak da tüketebilirsiniz.

Malzemeler

1kg. domates

4 patlıcan

10 kapya biber

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

yarım çay bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

Yapılışı

Bütün malzemeleri temizleyin. Domatesin kabuklarını soyarak blenderdan geçirin ve içerisine sarımsak ilave edin. Ardından bir tencerenin içerisine koyarak, kaynatın. Suyunu bir miktar çektirmeniz gerekecektir.

Bir yandan 4 adet patlıcan ve 10 adet kapya biberi közleyin. Daha sonra biberlerin ortasını açıp kalan çekirdekleri temizleyin ve ardından biber ve patlıcanları robotta ayrı ayrı çekin.

Bu karışımı tenceredeki domateslerin içerisine ilave edin.

En son içerisine şeker, tuz ve zeyitnyağını ilave edip, ocaktan alın.

Şimdiden afiyet olsun...