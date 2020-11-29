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Aktüel Lüleburgaz'da Sıbyan Mektebi'nin tarih müzesi olması önerisinde bulunuldu
Aktüel

Lüleburgaz'da Sıbyan Mektebi'nin tarih müzesi olması önerisinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:30:58 -
Lüleburgaz'da Sıbyan Mektebi'nin tarih müzesi olması önerisinde bulunuldu

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 1570 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi'nin tarih müzesi olması önerisinde bulundu.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi binanın, çok güzel bir tarih müzesi olabileceğini belirtti.

Sıbyan Mektebi binasının, konumu ve tarihi dokusuyla önemli olduğunu bildiren Gerenli, bu tür yapılara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Gerenli, tarihi binanın Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile bir bütün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sanat tarihimiz açısından da çok önemli eserler arasında yer alan ve uluslararası yayınlanmış eserlerde yer bulan külliyemizi tanıtmak, dışarıdan gelen misafirlere, halkımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu, bizim için en önemli görevlerden biridir. Lüleburgaz Belediyesi olarak kültür envanteri çalışmaları yapıyoruz ve kültür envanteri çalışmaları sonucunda, kentimize müze kazandırmak ve geçmişten gelen birikimimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. Bilimsel olarak hazırlanacak bu birikimle birlikte bunu yapabilecek iradeye sahibiz."






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