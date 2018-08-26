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Lüks otomobil satışlarında büyük düşüş!

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 daralarak 11 bin 157'ye geriledi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:15
Lüks otomobil satışlarında büyük düşüş!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-temmuz aylarında 317 bin 894 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde azaldı. Lüks (E) segmentte de pazar yüzde 15,7 daraldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 10 bin 925 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 9 bin 206'ya geriledi. E segmentinde bu dönemde en fazla bin 2 bin 430 adetle Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 317 adetle ikinci, Audi A6 bin 206 adetle üçüncü oldu.

BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.

ULTRA LÜKS PAZARI YÜZDE 2.7 DARALDI

Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 2,7 azalışla bin 951 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 448 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 390 adetle BMW X5, 247 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 166 adetle Mercedes-Benz S takip etti.

Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport, Mercedes-Benz S Coupé, Mercedes-Benz S Cabriolet ve Mercedes-Benz AMG GT oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 küçülerek 11 bin 157'e geriledi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:15
  1. Van
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  4. Otomobil satışları
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