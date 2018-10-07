Lüks otomobil satışına 'döviz kuru' engeli

Son dönemde yaşanan sert kur hareketleri fiyatları milyon liraları bulan lüks-ultra lüks otomobil satışlarında düşüşleri beraberinde getirdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) otomobil satışları bu yılın 9 ayında 13 bin 22 oldu. Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,8 daraldı.

Lüks otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 25,3 küçülürken, satış adedi 14 bin 297'den 10 bin 674'e geriledi. E segmentinde en fazla tercih edilen markalar sırasıyla Mercedes-Benz, BMW ve Audi oldu.

E segmentinde en çok satışı yapılan model 2 bin 823 adetle Mercedes-Benz E oldu. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 578 adetle ikinci, Audi A6 bin 375 adetle üçüncü oldu.

BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.

Ultra lüks pazarı yüzde 8,4 daraldı

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 8,4 azalışla 2 bin 348 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 562 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 457 adetle BMW X5, 265 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 206 adetle Mercedes-Benz S takip etti.

Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bentley GTC V8, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport ve Mercedes-Benz S Cabriolet oldu.

Bu yılın 9 ayında fiyatı milyon liranın üzerinde olan 2 Lamborghini Huracan satıldı.