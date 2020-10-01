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Aktüel Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi
Aktüel

Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi

Kocaeli'de TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:56:00 -
Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Çınarlı Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Zehit K. 34 DE 42745 plakalı hafif ticari araç, Kemal Topal 34 BR 5767 plakalı kurtarıcıya çarptı.

Kurtarıcı çarpmanın etkisi ile savurulunca, üzerindeki sıfır model Land Rover marka cip ile beraber devrildi.

Yaşanan kazada yaralanan bulunmazken, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinin araç trafiğe kapandığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürenin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe açtı.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç trafiğinin oluştuğu belirtildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 1 saatin ardından kurtarıcı ve cip, çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı ve böylece yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Kazanın ardından oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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