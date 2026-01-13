Lüks araç aldı başına gelmeyen kalmadı!

Turizmci Metin Elikçi, yaklaşık iki yıl önce 2015 model ikinci el Mercedes marka lüks bir otomobil satın aldı. İki ay önce aracının ekranında "su kaçağı" uyarısı verdiğini belirten Elikçi, bunun üzerine aracını Marmaris Sanayi’sine götürdüğünü belirtti. Buradaki ustanın farklı tarihlerde aracı teslim alıp geri verdiğini, yapılan işlemlere rağmen arızanın tekrarladığını ifade eden Elikçi, aracın sanayide yaklaşık 20-25 gün kaldığını söyledi. İddiasına göre, motorun İzmir’e gönderildiği ve kapsamlı tamirat yapıldığı belirtilerek kendisinden yaklaşık 250 bin lira talep edildiğini, ödemeyi IBAN yoluyla yaptığını belirten Elikçi, buna rağmen kendisine fatura verilmediğini kaydetti.

Aracın "tamir edildiği" söylenerek teslim edilmesinin ardından arızanın yeniden ortaya çıktığını ifade eden talihsiz adam, bu kez aracını Dalaman’daki yetkili servise götürdü. Dalaman’daki yetkili serviste yapılan incelemede, motorun indirilmesi gerektiği belirtilirken 80 bin lira işçilik bedeli talep edildi. İncelemeler sonucunda, Marmaris’te yapıldığı belirtilen işlemlerin büyük bölümünün yapılmadığı, bazı parçaların değiştirilmediği, bazılarının ise yan sanayi olduğu tespit edildi.