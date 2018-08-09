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Lucescu'dan İtalyanlara transfer önerisi! 'Bu Türk'ü alın pişman olmazsınız'

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e Okay Yokuşlu'yu önerdiğini açıkladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 02:51
Lucescu'dan İtalyanlara transfer önerisi! 'Bu Türk'ü alın pişman olmazsınız'

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalyan La Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ile yollarını ayırarak İspanya’nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir itirafta bulunan deneyimli teknik adam şunları söyledi.

Berkay Özcan övgüsü 

“Inter’e Okay Yokuşlu’yu transfer etmeleri için tavsiyede bulunmuştum. Ama artık geç kaldılar çünkü oyuncu Celta Vigo’ya gitti. Okay çok iyi bir orta saha oyuncusu. Tıpkı Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki Berkay gibi”. 

‘Koray’ı görmeyi bekliyorum’

Galatasaray ile yollarını ayırarak İtalya’nın Genoa takımına transfer olan Koray Günter ile ilgili de konuştu Rumen çalıştırıcı… Luce “Koray Günter’in performansını görmeyi bekliyorum. Criscito onunla ilgili bana olumlu konuştu” dedi. 

(Skorer)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 02:51
  1. Trabzon
  2. Mircea Lucescu
  3. Okay Yokuşlu
  4. İnter
  5. İtalya Serie A
  6. Celta Vigo

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