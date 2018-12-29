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Lucescu'dan flaş Galatasaray açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:14
Lucescu'dan flaş Galatasaray açıklaması

Mircea Lucescu, Türk spor kamuoyunun en çok tartıştığı isimlerden bir tanesi... Milli Takımın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen Rumen çalıştırıcı geçen sene Galatasaray'dan bir teklif almıştı.

O dönem Igor Tudor'la çalkantılı bir dönemden geçen Dursun Özbek yönetimi, deneyimli teknik adamı genel direktör olarak göreve getirmeyi düşünüyordu.

"Bir teknik adam böyle bir ortamda nasıl çalışabilir?"

Peki Lucescu, Galatasaray'ın teklifini neden reddetti? Gerisini Lucescu'nun ağzından dinleyelim:

"Türk Milli Takımı ile imzalamadan önce Bükreş'te Galatasaray kulübü yetkilileri bana bir ziyarette bulundu. İlk başta beni genel direktör olarak istiyorlardı. Ancak sonra teknik direktör olmamı istediler. Teklifi geri çevirdim. Bir teknik adam böyle bir ortamda nasıl çalışabilir? İmkansız."

Galatasaray da açıklamıştı

Galatasaray Kulübü o dönem konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

(Ajansspor)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:14
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Fatih
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Fatih Terim
  6. Lucescu
  7. Mircea Lucescu
  8. Dursun Özbek

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