Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı!
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı!

İsrail'in yoğunlaşan saldırıları Lübnan'ı adeta boşaltıyor. Lübnan hükümeti, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Sosyal İşler Bakanlığı, sokaklarda ve derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce kişi için acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı askeri harekatın ardından son yılların en büyük insani felaketiyle karşı karşıya. Ülkenin güneyinden ve başkent Beyrut’un banliyölerinden kaçan milyonlarca insan, güvenli bir sığınak bulmak için yollara düşmüş durumda.

Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, yerinden edilmiş kişi sayısı tam olarak 1 milyon 49 bin 328'e ulaştı. Bu kişilerin sadece 132 bin 742'sinin devletin kurduğu veya sivil toplum örgütlerinin yönettiği barınaklarda kalabildiği, geri kalan yüz binlerce insanın ise parklarda, okullarda ve araçlarında yaşamaya çalıştığı belirtiliyor.

Göç trajedisine eşlik eden kanlı bilanço da korkutucu seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusunun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 886'ya yükselirken, yaralı sayısı 2 bin 141 olarak güncellendi. Lübnan hükümeti, barınaklarda yer kalmadığını ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu belirterek uluslararası toplumdan acil müdahale talep ediyor. Savaşın devam etmesi halinde yerinden edilenlerin sayısının katlanarak artmasından endişe ediliyor.

İsrail'den Mavi Vatan sınırında vahşet! Lübnan'da fosfor bombasıyla savaş suçu!
