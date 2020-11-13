  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı
Aktüel

Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı

Geçici Başbakan Hasan Diyab, kararın yarından itibaren uygulamaya geçirileceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:41:07 -
Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 15 gün süre ile genel karantina uygulanması kararı alındı.

Geçici Başbakan Hasan Diyab, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren ülkede 15 gün boyunca genel karantina uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

Diyab, kararın alınmasında vakalardaki ciddi artışın göz önünde tutulduğuna dikkati çekerek, "Lübnan da dünyadaki tüm ülkeler gibi, ekonomi ile sağlığımız ve hayatlarımız arasında karşılaştırmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Diyab, vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymaması durumunda devletin aldığı önlemlerin de bir işe yaramayacağını söyledi.

Son verilere göre, ülkede can kaybı 796'ya, vaka sayısı 102 bin 607'ye ulaşmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Dünya

Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hü..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mamut Ünlü'nün damağında oluşan yaralardan dolayı konuşmakta zorluk çektiği açıklandı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay