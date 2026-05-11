Motorine küresel kriz darbesi! 12 Mayıs itibarıyla fiyatlar sil baştan
ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanmasıyla küresel petrol piyasaları alev aldı.
Enerji piyasalarındaki bu sarsıntı, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Dağıtım şirketlerinden alınan son dakika bilgilerine göre, 12 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,09 TL tutarında bir artış yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan 5.58 TL'lik dev indirimin ardından gelen bu zam haberi, sürücülerin bütçesini bir kez daha zorlayacak.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 67,35 TL’ye, Ankara’da 68,48 TL’ye, İzmir’de ise 68,75 TL’ye fırlayacak.
Nakliye maliyetlerinin de etkisiyle Doğu illerinde motorin litre fiyatının 70,21 TL seviyelerini görmesi bekleniyor. Küresel siyasi krizlerin faturasını yine vatandaş öderken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin devam etmesi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskının süreceğine dair endişeleri artırıyor.
