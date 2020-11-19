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Aktüel Lübnan ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Lübnan ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:38:33 -
Lübnan ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 852'ye, Yemen'de 608'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 84 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 852'ye, vaka sayısının 110 bin 37'ye çıktığı ifade edildi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 63 bin 468 oldu.

- Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise virüse yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 608'e, vakaların 2086'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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