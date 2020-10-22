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Aktüel Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:43:42 -
Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 552'ye, Cezayir'de 1888'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 1450 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 693 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 552'ye, vaka sayısının 67 bin 29'a, iyileşen sayısının da 31 bin 392'ye çıktığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı da salgında 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 266 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1888'e, vaka sayısı da 55 bin 357'ye yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 136 artarak 38 bin 618'e ulaştı.

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