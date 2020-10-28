Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le sınırı belirleme müzakereleri normalleşme değildir"

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le kara ve deniz sınırını belirleyecek müzakerelerin normalleşme olmadığını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, başkent Beyrut'ta bir grup üniversite öğrencisini kabülünde Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı belirleme müzakerelerine ve yeni hükümeti kurma sürecine değindi.

Ülkenin güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında gerçekleştirilen müzakerelerin sadece "Lübnan'ın haklarını eksiksiz olarak belirlemek" için yapıldığını savunan Berri, "Düşman İsrail'le sınırları belirlemek amacıyla BM'nin bayrağı altında yürütülen dolaylı müzakerelerin normalleşmeyle sonuçlanmasının kabulü söz konusu değil." dedi.

Eski Başbakan Saad Hariri hükümetinin kurulma sürecinde olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret eden Berri, olumlu gelişmelerin bu şekilde sürmesi halinde 4-5 gün içinde kabineye ilişkin hatların netleşebileceğini ifade etti.

- BM himayesinde yürütülen müzakereler

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Meclis Başkanı Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını açıklamıştı.

Beyrut ve Tel Aviv temsilcileri, iki ülke arasında uzun süredir devam eden kara ve deniz sınırı ihtilafını sonlandırmak üzere 14 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde UNIFIL karargâhında başlayan müzakerelerin ikinci turu için bugün yeniden bir araya geldi.

Yarın da devam etmesi beklenen müzakereler, bugün güneyde küçük bir grup Lübnanlı tarafından protesto edildi.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.