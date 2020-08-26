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Aktüel Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet ediyor
Aktüel

Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet ediyor

Lübnan ordusu, İsrail ordusuna ait helikopterlerin gece Lübnan topraklarındaki çevreci "Sonsuz Yeşil Derneği"ne ait merkezleri hedef aldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:19:54 -
Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan makamları, İsrail'in sınır bölgesine yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etme kararı aldı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi toplantısı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Hassan Diyab ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri ele alındı.

İsrail saldırılarının kınandığı toplantıda, Tel Aviv yönetiminin sınır bölgesindeki ihlallerinin BMGK'ye şikayet edilmesi kararı alındı.

- Lübnan ordusu: İsrail çevreci derneğin merkezlerini hedef aldı

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait helikopterlerin gece saatlerinde Lübnan topraklarındaki çevreci "Sonsuz Yeşil Derneği"ne ait merkezleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail helikopterlerinden atılan 13 füzenin sınır hattının farklı bölgelerinde yer alan Derneğe ait noktalara düştüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun dün gece ayrıca sınır hattında 117 aydınlatma fişeği ve 100'e yakın havan atışı yapması sonucu bölgede yangınlar çıktı. Bu süre zarfında İsrail işgalindeki Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nde onlarca patlama sesi duyuldu."

- İsrail ordusunun açıklaması

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açılması üzerine helikopterlerin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Ordu, yaşanan olay nedeniyle bölgedeki İsraillilere bir süreliğine evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.

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