  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayacak"
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayacak"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "(İsrail'le) Deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayan hat temelinde yapılacak. Bu, işgal altındaki Filistin kıyı adalarına yönelik muhtemel bir etkiyi hesaba katmadan orta hat olarak bilinen genel ilkeye dayalı olarak yapılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:57:42 -
Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayacak"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail-Lübnan deniz sınırının, karadan, ülkenin güneyindeki Ra's en-Nakura bölgesinden başlayan hat temelinde yapılacağını belirtti.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Genel Komutanı General Stefano Del Col'ü kabul eden Avn, yaptıkları görüşmede, "(İsrail'le) Deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayan hat temelinde yapılacak. Bu, işgal altındaki Filistin kıyı adalarına yönelik muhtemel bir etkiyi hesaba katmadan orta hat olarak bilinen genel ilkeye dayalı olarak yapılacaktır." dedi.

General Stefano Del Col da Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırlarının belirlenmesi için yürütülen müzakerelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ra's en Nakura, iki ülke arasındaki son sınır bölgesi olma özelliği taşıyor.

Lübnan ile İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin 1. turu 14, 2. turu 28, 3. turu 29 Ekim'de, 4. turu 11 Kasım'da yapılmıştı. Müzakerelerin 5'inci turunun ise 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi
Dünya

Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkesindeki medyaya 'Türkiye ve Erdoğan karşıtı haber yapmama' çağrısının üzerinden 30 gün..
Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan zafere bir adım uzaktayken onların elinden...
Dünya

Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan zafere bir adım uzaktayken onların elinden...

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Dağlık Karabağ'daki anlaşmayı bozmaya çalışan bazı ülkeler olduğunu söyledi...
Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket
Dünya

Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerle..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay