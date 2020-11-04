LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre LPG kullanan araçların, belirtilen şartların sağlanması halinde alışveriş merkezlerindeki (AVM'ler) otoparklara girmesine izin verilecektir.

LPG'li araçların AVM'lerdeki otoparklara girebilmesi için Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ve lokasyon itfaiyesinden "uygun" görüş alınacaktır.

Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, otoparkların kayıtlarını tutmak ve yıllık denetim yaptırmak veya yaptırmakla yükümlü olacaklardır.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1. bodrum katların altındaki katlarda yer almayacak, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş çıkışları ayrı ayrı düzenlenecektir.

Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlenecektir. Otoparklar, ruhsat belgesinde LPG olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi olan araçları kullanabilecek olup, gerekli şartları taşımayan araçların otoparklara girmesine izin verilmeyecektir.