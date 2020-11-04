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Aktüel LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi
Aktüel

LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

Alışveriş merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınacak - LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile giriş ve çıkışları ayrı olacak - Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlecek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:38:56 -
LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

ANKARA (AA) - Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için gereken kural ve şartlar belirlendi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek.

AVM'lerdeki kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınacak.

Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, otoparkların kayıtlarını tutarak, yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışları birbirinden ayrı olarak düzenlenecek.

Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlecek. Otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek, gerekli koşulları sağlamayan araçlar otoparklara alınmayacak.

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