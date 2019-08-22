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Lozan'ı delen Yunanistan'dan skandal adım! Türkleri asimile etmek için 108 Türk okulunu kapattı

Yunanistan Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor. 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle Türk azınlığına ait kapatılan ilkokul sayısı 65'e yükseldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 02:05
Lozan'ı delen Yunanistan'dan skandal adım! Türkleri asimile etmek için 108 Türk okulunu kapattı

Yunan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşması ile elde ettikleri eğitim özerkliği hakkını ihlal ediyor.

Türk Azınlık Okullarını kapatmayı sürdürüyor. Öğrenci azlığını gerekçe gösteren Yunan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakyalı Türklere ait bu yıl içerisinde 5 ilkokulun kapatılmasını kararlaştırdı.

Batı Trakya'da son 25 yılda 108 Türk ilkokulu kapatıldı

1995 yılında 231 olan Türk okullarının sayısı, son alınan kararla 123’e düşürüldü. Bu rakamlara göre, son 25 yıl içerisinde toplam 108 Türk Okulu kapatıldı.

"Yunanistan Türklere karşı bir asimilasyon politikası gütmektedir"

Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim İşleri Sorumlusu Doktor Hasan Koray, okulların kapatılmasına tepki gösterdi. 

Koray, "Her yıl geçtikçe okullarımız kapatılmakta. Tahmin edildiğine göre bu şekilde devam ederse gelecek 10 yıl içerisinde Batı Trakya'da Türk azınlık ilkokulu kalmayacak. Bu şekilde Yunanistan Türklere karşı bir asimilasyon politikası gütmektedir." dedi. Koray, Yunanistan'ın amacının, Batı Trakya Türklerini Türk kültüründen uzaklaştırmak ve asimile etmek olduğunu söyledi. 

Lozan'ı deliyor

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de konuyla ilgili bildiri yayınladı. Bildiride, atılan adımların Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu vurgulandı. Bu girişimlerin ivedilikle durdurulması çağrısı yapıldı. 

Türkler Yunan okullarına kaydırılıyor

Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9’un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. 

Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

Kaynak: TRT Haber
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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 02:05
  1. Lozan Antlaşması
  2. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
  3. Türk Okulları
  4. Batı Trakya Türkleri
  5. Yunan Eğitim Bakanlığı
  6. Yunanistan
  7. Gümülcine

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