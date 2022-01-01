Lösemili çocuklara dağcılardan şaşırtan sürpriz

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan ‘Renkli Gülücükler Topluluğu’, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’ne camdan tırmanarak, çocuklara hediyeler verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yüzü pencereden kendilerine uzatılan hediyelerle güldü. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan ‘Renkli Gülücükler Topluluğu’, hastanede tedavi gören çocukların pencerelerindeki mutluluk oldu. Renkli Gülücükler Topluluğu, Uludağ Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu ekipmanları ile hastane çatısından sarkıttığı iplerle, odalarından çıkamayan çocukların pencerelerinden onlara hazırlanan hediyeleri ulaştırdı.

Deniz Elçileri Topluluğu “İleri Dönüşüm” adına bir bilinçlendirme projesi olarak plastik bardaklardan oluşan büyük bir kardan adam hazırlayarak hastaneye hediye ettiler. Tedavi sürecinde olan çocukların etkinlik sonucu çok mutlu olduklarını dile getiren ve etkinlikte emekleri olan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenci topluluklarına da teşekkür eden Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, “27 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Hastalara ve ailelerine maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak, tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek maksadıyla kurulan dernek, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 9 yılda 6 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunmuştur. Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi derneğimiz tarafından yönetilmektedir” dedi.

Lösemi nedir?

Lösemi, kan kanseri veya kemik iliği kanseri olarak da bilinir. Çocukluk çağı kanserleri içerisinde yüzde 30 ile en sık görüleni lösemidir. Lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Akut lösemi nedir?

Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması sonucu belirti veren malign (kötü huylu) bir hastalıktır. Akut lösemi ani başlar ve tedavi edilmezse kısa sürede ölüme yol açar.

Lösemi belirtileri

Kansızlık (anemi) nedeniyle ciltte solukluk.

Düşük trombosit düzeyi nedeniyle kolay kanama ve nedeni belli olmayan morluklar.

Sık sık tekrarlayan yüksek ateş, terleme ve titreme.

Halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma.

Açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık