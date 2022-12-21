Lösemi hakkında önemli keşif!

İngiltere’deki Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (ICR) uzmanlar, bebeklerin anne karnında lösemi riskini geliştirdiğini, ancak grip gibi viral veya bakteriyel bir enfeksiyon şeklindeki ikinci bir "vuruş" olmadan kanseri geliştirmeyeceğini buldu.

Araştırma, bağışıklık sistemlerini enfeksiyonlara karşı hazırlamak için bebeklerin hayatlarının erken dönemlerinde diğer çocuklarla sosyalleşmelerine izin vermenin önemini vurguluyor.

Araştırmacılar, Leukaemia adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında çocuklarda en yaygın kanser türü olan akut lenfoblastik lösemiyi (ALL) başlangıçta yalnızca birinde gelişen ikiz çocukları inceledi. Tek yumurta ikizlerinde; kardeşlerden birinde zaten hastalık varsa diğer kardeşin lösemi geliştirme olasılığının yaklaşık yüzde 15-25 daha fazla olduğu görüldü.

Bilim insanları, ikiz çocukları 15 yıl boyunca takip etti ve yüksek riskin yalnızca tek yumurta ikizlerinin doğumdan önce tek bir plasentayı paylaşmaları durumunda geçerli olduğunu buldu. Tek yumurta ikizlerinin yaklaşık yüzde 60'ı rahimde aynı plasentayı paylaşırken bulgular löseminin rahime kadar izlenebileceğini doğruladı.

Ancak araştırmacılar, klinik olarak sessiz hücrelerin, muhtemelen yaygın çocukluk enfeksiyonlarından kaynaklanan doğum sonrası bir "vuruş" olmadan kansere dönüşemeyeceğini açıkladı.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Mel Greaves, "Bu yeni bulgular, lösemi öncesi hücreler ikizlerin ortak kan kaynağı yoluyla yayıldığında, hastalığın rahime kadar izlenebileceğini doğruluyor. Şimdiye kadar bir sır olarak kalan şey, bazen neden sadece bir ikize lösemi teşhisi konduğuydu. Rahimdeki genetik değişikliklerw neyin yol açtığını hala kesin olarak bilmiyoruz, ancak genetik değişikliklerin ikinci aşamasının yaygın çocukluk enfeksiyonları tarafından tetiklendiğini düşünüyoruz” dedi.

Diğer taraftan, akut lenfoblastik lösemi, çocuklardaki lösemi vakalarının yüzde 80'ini oluşturan en yaygın çocukluk kanseri türünü oluşturuyor. Araştırmacılar, şimdi doğumdan sonra ikinci enfeksiyon kaynaklı hastalıklara odaklandıklarını belirtti.