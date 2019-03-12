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Loris Karius Avrupa'da gündem oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Karius ile ilgili kullandığı ifadeler, İngiltere ve Almanya basınında yer aldı.

12 Mart 2019 Salı 18:04
Loris Karius Avrupa'da gündem oldu

İngiltere ve Almanya spor basını, Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius hakkında Şenol Güneş'in söylediği sözleri manşetlerine taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçı sonrası Loris Karius hakkında, "Karius yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var." ifadeleri, iki ülkenin basınında manşetlere çıktı.

Kariyeri büyük düşüş içinde

Loris Karius'un Liverpool'dan kariyerini tekrar ayağa kaldırmak için kiralandığı Beşiktaş'ta çok büyük bir formsuzluk yaşadığı ve Beşiktaş'ta da tutunamayarak kariyerine artık küçük kulüplerde veya ülkesinde devam edebileceği kaydedildi.

26 maçta 37 gol yedi

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı hatalarla Liverpool'un kupaya uzanamamasının en büyük nedeni olarak gösterilen Loris Karius, bu sezon Beşiktaş kalesinde çıktığı 26 maçta toplam 37 gol yedi ve sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş, iki opsiyonunu kullanmayacak

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 1 milyon euro kiralama ücretiyle kiraladığı 25 yaşındaki Alman kaleci için 1.5 milyon euro karşılığı tekrar kiralama, 8 milyon euro da satın alma opsiyonu olmasına rağmen kullamayacağı ve Liverpool'a geri göndereceği bilgisi verildi.

Liverpol, Loris Karius'u 2016 yazında Mainz'dan 6.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:04
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  3. Almanya
  4. Konya
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