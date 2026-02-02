Lookman resmen açıklandı

  • İSTANBUL
İspanyol ekibi Atletico Madrid, İtalyan takımı Atalanta forması giyen ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ademola Lookman'da mutlu sona ulaştı.

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve transferi yılan hikayesine dönen Ademola Lookman'da mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi, Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.

 

Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Lookman, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.

