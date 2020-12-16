  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Londra'da en sıkı kısıtlamaların yer aldığı "üçüncü aşama" önlemler uygulanmaya başladı
Aktüel

Londra'da en sıkı kısıtlamaların yer aldığı "üçüncü aşama" önlemler uygulanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:48:23 -
Londra'da en sıkı kısıtlamaların yer aldığı "üçüncü aşama" önlemler uygulanmaya başladı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu.

Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

Barların kapatılmasının ardından gençler, şehrin eğlence merkezi Soho'da sokaklarda eğlenmeye devam etti.

Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken kısa bir süre gerginlik yaşandı. Uyarıların ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.

En sıkı kısıtlamaların yer aldığı 3. aşama önlemlerin uygulanacağı şehirler arasına dün dahil edilen Londra'da, kamusal alanlarda 6'dan fazla kişinin bir araya gelerek sosyalleşmesi yasaklanırken, insanlar, birlikte yaşamadıkları kişilerle kapalı mekanlarda ve evlerin bahçelerinde görüşemeyecek.

Tiyatrolar ve sinemaların, kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kaldığı Londra'da, futbol stadyumları taraftarlara tekrar kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek. Londra'da, 2 Aralık'tan sonra, 2 bin kişiyle sınırlı olmak üzere taraftar tribüne alınmaya başlanmıştı.

Başkentte, 15 kişiyle sınırlı olmak üzere düğün merasimi, 30 kişiyi de geçmeyecek şekilde cenaze töreni yapılabilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap
Spor

Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap

Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka f..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay