Londra Maratonu'na Kenya damgası

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 39'uncusu düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise aynı ülkenin vatandaşı Brigid Kosgei kazandı.



Greenwich'ten başlayan ve Buckingham Sarayı'nın önünde sona eren yarışta, 2 saat 2 dakika 37 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Kenyalı Eliud Kipchoge şampiyonluğa ulaştı. Daha önce 2015, 2016 ve 2018'de birinci olan Kipchoge, Londra Maratonu'nu 4 kez kazanan ilk erkek atlet olarak tarihe geçti.

Etiyopyalı Mosinet Geremew, Kipchoge'nin 18 saniye gerisinde ikinci, aynı ülkeden Mule Wasihun da liderin 39 saniye arkasında üçüncü oldu. İngiliz Muhammed Farah ise yarışı beşinci sırada bitirebildi.

Kadınlar yarışında geçen yılki maratonun ikincisi Kenyalı Kosgei, 2 saat 18 dakika 20 saniyeyle birinciliğe ulaştı. Geçen yılki yarışın birincisi Kenyalı atlet Vivian Cheruiyot ise bu yıl 1 dakika 54 saniye geride ikinciliği elde etti. Yarışı liderin 2 dakika 34 saniye arkasında bitiren Etiyopyalı Roza Dereje de üçüncü oldu.