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Kadın - Aile Lokantalarda yediğimiz ezmelerden daha lezzetli: Ezme tarifi! "Bugün ne pişirsem?" Diye düşünenler için
Kadın - Aile

Lokantalarda yediğimiz ezmelerden daha lezzetli: Ezme tarifi! "Bugün ne pişirsem?" Diye düşünenler için

Yeniakit Publisher
2023-06-10 00:56:00 - 2023-06-10 00:57:49
Lokantalarda yediğimiz ezmelerden daha lezzetli: Ezme tarifi! "Bugün ne pişirsem?" Diye düşünenler için

Bugün lokantalarda genellikle pidelerin, kebapların yanında ikram olarak gelen acılı ezmelerden yapıyoruz. Yapımı birazdan sizde göreceksiniz, oldukça kolay. Bir çok lokantada yediğimiz acılı ezmelerden de çok daha lezzetli oluyor. Bugün ne pişirsem diye düşünüyor musunuz? İşte sizin için kolay ve pratik tarifle hem hafif hem de doyurucu olan tarifi deneyin. Bugün ne pişirsem diye düşünenler için harika önerilerimiz var...

Hadi gelin bu nefis acılı ezme tarifi için bize gereken malzemelere bir göz atalım. Sonrasında da hemen lokantalarda yediğimiz ezme nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim.

Ezme Tarifi 

Acılı Ezme Tarifi İçin Malzemeler

3 adet büyük boy domates
3 adet yeşil sivri biber
3 diş sarımsak
6 adet taze soğan
1/2 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 adet taze sıkılmış limon suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı nane
2 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz

Acili ezme nasıl yapılır?
Bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın. Sarımsakları rendeleyin. Tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın. Hazırladığınız acılı ezmeyi arzuya göre soğuk olarak taze taze sevdiklerinizle paylaşın.
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