Karın yağlarınızdan kurtulmak için günde 1 çorba kaşığı bundan için, kiloları olan kaybeder! Sonuç veriyor

Özellikle kadınlar genel olarak karın bölgelerindeki yağlardan şikayetçidirler. Bunlardan kurtulmak için çabalarlar. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın birçok yolu olmasına rağmen bunlardan en basiti elma sirkesidir.

Elma sirkesinin özellikleri

Elma sirkesi karın yağlarınızdan kurtulmanız için mükemmel bir içecektir. Yemeklerden önce içerseniz doygunluk hissi verdiği için kendiniz tok hissedecek ve az emek yemenizi sağlayacaktır. Kalça ve bacaklarda dahil yağ yakımını kolaylaştırır. Sindirim sisteminizi düzenler.

Malzemeler

Elma sirkesi (1 çorba kaşığı yada 1 çay kaşığı)

Limon suyu ( 1 yemek kaşığı)

Bal ( 1 çay kaşığı)

Su (1 bardak)

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Günde iki kez bir kaşık alarak tüketebilirsiniz. Salatalar içinde kullanılabilir. Hazırladığınız bu karışım sadece vücudunuzdaki yağları yakmanızı değil aynı zamanda gün içerisinde daha dinç ve enerjik olmanızı sağlayacaktır.

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Dikkat : Gastrit, ülser, kolit, böbrek hastalıkları, hassas cilt yapısı, kronik haçepatit hastalığı varsa elma sirkesini kullanmayın.

Elma sirkesi içeriğinden dolayı diş mi erime zarar verebilir. Kullanım sonrası ağzınızı su ile çalkalayın.