Karın yağlarınızdan kurtulmak için günde 1 çorba kaşığı bundan için, kiloları olan kaybeder! Sonuç veriyor
Genetik faktör yada beslenme ile ilgili olarak bazı kişiler egzersiz yapmasa da kilosunu belirli düzeyde tutabilirken bazıları katı diyetler ve egzersiz yaparak kilo vermeye çalışmaktadır.
Özellikle kadınlar genel olarak karın bölgelerindeki yağlardan şikayetçidirler. Bunlardan kurtulmak için çabalarlar. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın birçok yolu olmasına rağmen bunlardan en basiti elma sirkesidir.
Elma sirkesinin özellikleri
Elma sirkesi karın yağlarınızdan kurtulmanız için mükemmel bir içecektir. Yemeklerden önce içerseniz doygunluk hissi verdiği için kendiniz tok hissedecek ve az emek yemenizi sağlayacaktır. Kalça ve bacaklarda dahil yağ yakımını kolaylaştırır. Sindirim sisteminizi düzenler.
Malzemeler
Elma sirkesi (1 çorba kaşığı yada 1 çay kaşığı)
Limon suyu ( 1 yemek kaşığı)
Bal ( 1 çay kaşığı)
Su (1 bardak)
Hazırlanışı
Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Günde iki kez bir kaşık alarak tüketebilirsiniz. Salatalar içinde kullanılabilir. Hazırladığınız bu karışım sadece vücudunuzdaki yağları yakmanızı değil aynı zamanda gün içerisinde daha dinç ve enerjik olmanızı sağlayacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dikkat : Gastrit, ülser, kolit, böbrek hastalıkları, hassas cilt yapısı, kronik haçepatit hastalığı varsa elma sirkesini kullanmayın.
Elma sirkesi içeriğinden dolayı diş mi erime zarar verebilir. Kullanım sonrası ağzınızı su ile çalkalayın.