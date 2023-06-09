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Kadın - Aile Karın yağlarınızdan kurtulmak için günde 1 çorba kaşığı bundan için, kiloları olan kaybeder! Sonuç veriyor
Kadın - Aile

Karın yağlarınızdan kurtulmak için günde 1 çorba kaşığı bundan için, kiloları olan kaybeder! Sonuç veriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-09 23:20:00 - 2023-06-09 23:24:12
Karın yağlarınızdan kurtulmak için günde 1 çorba kaşığı bundan için, kiloları olan kaybeder! Sonuç veriyor

Genetik faktör yada beslenme ile ilgili olarak bazı kişiler egzersiz yapmasa da kilosunu belirli düzeyde tutabilirken bazıları katı diyetler ve egzersiz yaparak kilo vermeye çalışmaktadır.

Özellikle kadınlar genel olarak karın bölgelerindeki yağlardan şikayetçidirler. Bunlardan kurtulmak için çabalarlar. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın birçok yolu olmasına rağmen bunlardan en basiti elma sirkesidir.

Elma sirkesinin özellikleri

Elma sirkesi karın yağlarınızdan kurtulmanız için mükemmel bir içecektir. Yemeklerden önce içerseniz doygunluk hissi verdiği için kendiniz tok hissedecek ve az emek yemenizi sağlayacaktır. Kalça ve bacaklarda dahil yağ yakımını kolaylaştırır. Sindirim sisteminizi düzenler.

Malzemeler

Elma sirkesi (1 çorba kaşığı yada 1 çay kaşığı)
Limon suyu ( 1 yemek kaşığı)
Bal ( 1 çay kaşığı)
Su (1 bardak)
Hazırlanışı

Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Günde iki kez bir kaşık alarak tüketebilirsiniz. Salatalar içinde kullanılabilir. Hazırladığınız bu karışım sadece vücudunuzdaki yağları yakmanızı değil aynı zamanda gün içerisinde daha dinç ve enerjik olmanızı sağlayacaktır.
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Dikkat : Gastrit, ülser, kolit, böbrek hastalıkları, hassas cilt yapısı, kronik haçepatit hastalığı varsa elma sirkesini kullanmayın.

Elma sirkesi içeriğinden dolayı diş mi erime zarar verebilir. Kullanım sonrası ağzınızı su ile çalkalayın.

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