Lokanta usulü kuru fasulye nasıl yapılır?
Kuru fasulye tarifi | Kuru fasulye kış aylarında sofralarda sık sık kendine yer bulur. Leziz ve ta kıvamında bir tarif arayanlar internette 'Lokanta usul kuru fasulye' konusunu araştırıyor. Peki, kuru fasulye nasıl yapılır? | 4 kişilik kuru fasulye tarifi | Kuru fasulye nasıl pişiriliyor?
Kuru fasulye yapılışı | Fasulye sağlık açısından son derece faydalıdır. Kuru fasulye ise Anadolu sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki, kuru fasulye nasıl yapılır?
Kuru fasulye tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı kuru fasulye
- 1,5 litre su
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Lokanta usulü kuru fasulye nasıl yapılır?
Öncelikle fasulyeyi geceden suya koyun.
Suya birkaç damla limon sıkın.
En az 12 saat sonra fasulyenin suyunu süzün.
Bir tencereye fasulye ve su alıp kaynamaya bırakın.
Fasulye yumuşamaya yakın suyu süzün.
Soğanları doğrayın ve tereyağında soteleyin.
Soğanın rengi değişince salçayı ekleyin.
Salçanın kokusu çıkınca fasulye, su ve baharatları ilave edin.
Arzu ederseniz kuruttuğunuz kırmızı biberlerden tencereye bir iki tane atabilirsiniz.
Fasulye yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Servis aşamasında fasulyenin üzerine pul biber serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.