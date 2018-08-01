Lohusa sepeti nasıl yapılır?

Lohusa sepeti öncelikle bebeğin cinsiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

Genellikle lohusa sepeti konseptleri; bebek kız ise pembe, erkek ise açık mavi tonlarında olmaktadır. Lohusa sepeti için iri örülmüş hasır ve tepeden kulplu bir sepet seçebilirsiniz.

Sepeti süslemek için istediğiniz renkte bir kurdela ve aynı renk tonlarında bir miktar tül alıp tülle sepetin dış gövdesini sarınız.

Kurdelayı sepetin kulpuna sarmal bir şekilde dolayarak orta kısmında fiyonk şeklinde kurdelanın her iki ucunu da birleştirip bağlayınız.

Sepetin içine kurdela ve tülle aynı renklerde pamuklu ve ince bir örtü yerleştirerek içine yerleştirilecek eşyaların sepet örgülerinin arasına takılmasına engel olabiilrsiniz.

Lohusa sepetinin içerisine öncelikle anne için kişisel bakım malzemelerini koymak gerekir. Islak mendil, emzirme malzemeleri, iç çamaşır gibi eşyaları sepetin en altına yerleştiriniz.

Ardından anne için açık renklerde bir adet sabahlık takımı, saten bir pijama ve ayrıca gecelik takımı eklenir.

Hastane ya da ev içerisinde annenin rahat gezebileceği aynı zamanda görsel olarak hoş bir çift terlik; terlik torbasına konularak sepete eklenir. Hem anne hem de bebek için iç çamaşır çok önemlidir.

Bebeğin birkaç parça iç çamaşırı sepete eklenir ve kalanı bebek çantasında muhafaza edilir.

Anne için özellikle emzirme atleti sepete eklenmelidir. Bir kaç parça emzirme atletinin yanında pamuklu ve ince bir tayt, bel korsesi ve pijama takımı haricinde pijama altlarından bolca sepete eklemek gerekir.

Lohusa sepetleri hediyelik olarak verilmekle birlikte gelen misafirlere göstermek için de hazırlanır.

Bu sepetin normal bir lohusa sepetinden farkı; üzerine eklenen hediyelik eşyalardır.

Gelenler için küçük magnetler, bileklikler ya da kokulu sabunlar eklenerek görsel bir zenginlik oluşturulabilir.

Gecelik, pijama, terlik, süslü el havlusu, lohusa tacı, emzirme atleti, korse, hamile taytı, hediyelik bileklik (gelen misafirlere anne bebek ismi yazılı), bebek ayakkabısı ve saç bandı.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.