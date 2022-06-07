Logonuzdaki camiden utanın! Yaşasın, Cumhurbaşkanı onay vermiş, Ekrem dansçıları getirmiş...
Halkın kullanacağı otobüsü alırken, "Cumhurbaşkanı onaylamadı. Alamadık." şeklindeki açıklamalarından da logosundaki camiden de utanmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u dans festivali ile büyüleyeceğini duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Toplu taşıma aracı kredisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alamayan İmamoğlu, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali için onayı kaparak İstanbullulara müjdeyi verdi.
Logosundaki camiden utanmayan CHP'li İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adlı etkinliği düzenleyecek.
İBB'nin İstanbul'u kirleteceği festivalinin duyurusu, şöyle yapıldı:
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde ""Boş Alan" temasıyla 10-19 Haziran 2022 tarihleri arasında şehrin iki yakasını hareketlendirecek festivalin, 10 Haziran Cuma akşamı saat 18:00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki açılışında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Ekrem'in onay yalanı!
İstanbul'daki toplu taşımada yaşanan aksaklıkların üzerini örtmek için belediye hizmetlerinin kamu tarafından engellendiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüs alımı kredisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle araç alamadığını iddia ettikten sonra, İstanbul'a 160 yeni metrobüs için imza atmıştı.