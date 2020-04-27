Logo İşbaşı, işletmelere destek amaçlı 1 TL'den hizmete sunuldu

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işletmelere yönelik açıkladığı destek kapsamında, işletmeler ön muhasebe programı “Logo İşbaşı”na 3 ay boyunca ayda 1 TL ödeyecek.



Logo Yazılım açıklamasına göre, kurumsal iş yazılımları alanında faaliyet gösteren şirketin geliştirdiği web tabanlı ön muhasebe programı "Logo İşbaşı" ile on binlerce işletme sahibi internet erişimi olan her yerden fatura kesip müşterilerine gönderiyor ve gelir-gider takiplerini gerçekleştiriyor.



Bu destekten yararlanmak isteyen işletmeler, "www.isbasi.com" adresinden ücretsiz üye olarak e-fatura /e-arşiv fatura ve ön muhasebe özelliklerini 3 ay boyunca ayda 1 TL ödeyerek internet erişimi olan her yerden ister ofisten ister evden kullanabilecekler.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo İşbaşı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, hayatın her alanında etkisini gösteren Kovid 19 salgınını en az hasarla atlatarak hep birlikte sağlıklı günlere dönmeyi ümit ettiklerini ve açıklanan paket kapsamında bir nebze de olsa mikro işletmelere destek olabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Söz konusu kampanyanın sektör ya da firma ayrımı olmaksızın herkese açık olduğunu aktaran Çakar, "Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu olarak tüm dünyanın etkilendiği bu salgında biz de üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Bu bağlamda Logo İşbaşı ürünümüzü tüm işletmeler için 3 ay boyunca aylık 1 TL’den hizmete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

