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Lloris'ten Türkiye itirafı! 'O maçı...'

Fransa Milli Takımı'nın file bekçisi Hugo Lloris, Arnavutluk ve Andorra ile oynayacakları maçlar öncesinde konuştu

06 Eylül 2019 Cuma 19:39
Lloris'ten Türkiye itirafı! 'O maçı...'

Fransa Milli Takımı'nın file bekçisi Hugo Lloris, Arnavutluk ve Andorra ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basının karşısına çıktı.

Grupta liderlik istediklerini söyleyen tecrübeli file bekçisi, Türkiye karşısında aldıkları 2-0'lık yenilgiyi ise bir kaza olarak nitelendirdi.

"TÜM MAÇLARI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Hugo Lloris açıklasında, "Türkiye yenilgisini silmenin en iyi yolu, bu eleme aşamasındaki tüm karşılaşmaları kazanmaktır. Arnavutluk küçümsenmemeli. Onlarla daha önce 5 kez karşılaştım ve hepsi de zorlu geçti. Grupta ilk sırayı almak istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki iki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız" dedi.

"TÜRKİYE MAÇI BİR KAZAYDI"

A Milli Takım ile oynadıkları maça parantez açan Lloris, "Türkiye maçına kaza diyebiliriz. Arnavutluk ve Andorra maçlarında konsantre şekilde sahada olmalıyız." sözlerini kullandı

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:39
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