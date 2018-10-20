Ljajic: Hayallerime kavuştum

Beşiktaş'ın 10 numara ihtiyacını gidermek için Torino'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Adem Ljajic, İstanbul'da geçirdiği ilk günlerden, Beşiktaş'a transfer olma süreci hakkında ülkesindeki Sport Klub televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Torino'dan ayrılmaya karar verdiğinde önüne birçok seçeneğin geldiği belirten Ljajic "8,5 yıl İtalya'da oynadım ve önemli tecrübeler edindim. Futbolumu geliştirme şansı yakaladım. Çok rahat hissettiğim bir ülkeyi terk etmek gibi bir düşüncem yoktu ama geride kalan sezonun sonuna doğru memnun olmadığım bazı gelişmeler yaşandı. Kulüp para kazanmak için ayrılmam yönünde baskıda bulunmaya başladı. Ben sadece oynamak istiyordum ancak ilerleyen süreçte devamlı olarak forma şansı bulamayacağımı hissettiğim için konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Beşiktaş opsiyonu önüme geldi ve bu çok beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.



Şartlar harika

Türkiye'den başka teklifler de olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini kaydeden Boşnak asıllı oyuncu "Uzun seneler geçirdikten sonra bir değişikliğe gitmek kolay olmadı ama benim için ülkenin en iyi kulübü olan Beşiktaş'a gitmek büyük bir onurdu. Benim hayalim Beşiktaş'tı. İstanbul'a iner inmez ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Her adımımda, taraftarın kulübü ne kadar sevdiğini gördüm. Ayrıca sıra dışı oyuncular, harika çalışma şartları da var" dedi. Beşiktaş'ı şampiyon yapmak için elinden geleni yapacağını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu "Türkiye'deki hayata adapte olmam ve şans bulmam biraz zaman aldı. Hiçbir zaman mazeret öne sürmedim. Kulübün ve taraftarların benden büyük beklentileri olduğunu biliyorum ve umarım Beşiktaş'ın harika sonuçlar almasına yardımcı olabilecek desteği sağlarım" diye konuştu.

Göztepe maçında yok

Millî takımda sakatlanan Adem Ljajic yarın İzmir'de oynanacak Göztepe maçında yer almayacak. Kondisyoner eşliğinde özel olarak antrenmanlara devam eden siyah-beyazlı oyuncunun eksikliklerinin kapatılması ve kendi verilerini tekrar ulaşabilmeleri için özel çalışmalar yapıldığı öğrenildi. U21 Takımı ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Adriano'nun 2-3 gün, Ljajic'in ise yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

En yaşlı Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında takımların kullandıkları oyunculara göre yaş ortalamaları belirlendi. Oyuncuların dakika ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanan takım yaş ortalamalarına göre Beşiktaş en yaşlı takım olurken (31,1), Bursaspor ise en genç takım oldu (26,1). Başakşehir 30,2 ortalama ile Ankaragücü'nün (30,6) ardından üçüncü sırada bulunurken, Fenerbahçe 29 ile 10'uncu, Galatasaray ise 28,5 ile 14'üncü sırada yer aldı. Beşiktaş'ın kadrosunda 30 yaş ve üzerinde 12 futbolcusu bulunuyor.

Güneş'ten özel ilgi

Ligde yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş antrenman boyunca futbolcularına uyarılarda bulundu. Antrenman öncesi Caner Erkin ve Tolgay Arslan ile de özel görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, şut çalışması yapan Quaresma ve Lens'e de bire bir direktiflerde bulundu.



Vagner Love hırs küpü

Son haftalarda formayı Clyle Larin'den kapan Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love oldukça istekli. Tecrübeli golcünün Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede "Kendimi çok iyi hissediyorum. Düzenli şekilde oynadığım takdirde takıma sağladığım katkı da artacak. Beklentilere karşılık vereceğim" sözünü verdiği belirtildi.