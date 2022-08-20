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Gündem ‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait
Gündem

‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait

CHP’li sözde liyakat örneği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2014 yılında yanında işe aldığı bir kadınla olan tvitleri @Jostoevsky nickli bir kullanıcı tarafından ifşa oldu. İşte İmamoğlu’na ait paylaşımların yorumsuz detayları…

Yeniakit Publisher
2022-08-20 09:04:00 - 2022-08-20 10:55:14
‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait

Twitter'da @Jostoevsky nickli bir kişi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yılındaki tvitlerini iflaşadı. Jostoevskli nicki kişi, kendi ağzından anlattığı sözde liyakat örneğini olduğu gibi aktardık. İşte İmamoğlu'nun eski tvitleri ve sergilediği 'liyakat' örneği;

1-Bugün sizlere İmamoğlu 2014 yılında Beylikdüzü b. başkanı olduğunda yaşanan bir durumu anlatacağım. Çok garip ve şüpheli bir durum. Bu olay erliğin bu tweetleşmeyi hortlatmasıyla ortaya çıktı.

2-2014 yılında sizin de bildiğiniz gibi Ekrem Başkan Beylikdüzü Belediye başkanı seçildi. Aynı yıl ne tesadüftür ki İmamoğlu İnşaatta çalışan Gökçe Bener isminde bir kişi Beylikdüzü Belediyesine işe girdi. Buyurun LinkedIn profili.

3-Tabii ki bu şüpheli durum ortaya çıkınca bazı insanlar bu ssleri alıp sorular soruyor ve kendisi profilini kilitleyip LinkedIn profilinden "İmamoğlu inşaat" deneyim bilgisini kaldırıyor. Bu durumda da liyakatsizlik olduğu benim gözümde kanıtlanmış oluyor.

4-Bu arada kendisinin bir youtube kanalı var. İmamoğlu ibb başkanıyken ziyaretini videoya almış. Şimdi sorum şu; bu kişinin İmamoğlu inşaattan Beylikdüzüne transfer olması liyakat örneği midir? Yoksa sırf iyi bir asistan olduğu için mi kendisini transfer ettiniz?

5-Bu arada internette hiçbir şey kaybolmaz. Kendisi başka bir internet sitesinde imamoğlu inşaatta çalıştığı bilgisini paylaşmış ve kaldırmamış. Çok samimi olduğunuz bir kişiyi kalkıp aile şirketinizden belediyeye işe almaya vicdanınız el veriyor mu?

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Yorumlar

yıldırım bahadır

kibir, makarios sevdalısı, ehliyet liyakat ve sadakatte ekümen(!)e kızgın, yatırım düşmanı, inculuz elçi olmadan raki baluk yemezuk hem-she-RUMMMMM! istanbul istanbul olalı böyle yüzsüz görürmü bilmem ama ben görmedim...tatile mi çıksam acaba, ya bi susun meteoroloji de deyusun duyamay-RUMMMM!

aynen böyle

Baykal ikimi geliyor hekır hiristoya bak akıllı ol dediklerimi yapmazsan kalkar yalandaryan oğluna karşı aday falan olursan birde bizim dağ kadrosunu işten falan atmaya kalkarsan ben tlf ettiğimde telefona çıkmazsan seni kabağın oyulmuş haline çeviririm ayakları bu
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