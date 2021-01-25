  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?
Medya

Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?

Livya kim? | Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini yakından takip edenler Livya karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Livya kimdir? Tarihte Livya var mıydı?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:59:00 -
Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 18. bölümüyle 25 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek. Dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Livya, bir gölge misali her an Sencer’in karşısında?” ifadesi dikkatleri çekti.

Diziyi yakından takip edenler bu sebeple Livya’nın kim olduğunu merak ediyor. 18. bölüm itibariyle Livya karakterinin dizide yer alması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek
Siyaset

CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın CHP'li İbradi ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisine sert eleştiriler getirerek, Muharrem İnce tarafından kurulması..
Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak
Ekonomi

Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan işgalci Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından dış ticarette dengeleri değiştirecek yeni bi..
İki ülke aradan çıkıyor! Türkiye bölgeye giriyor
Dünya

İki ülke aradan çıkıyor! Türkiye bölgeye giriyor

Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru'nun Türkiye ile Kazakistan arasındak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay