Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?
Livya kim? | Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini yakından takip edenler Livya karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Livya kimdir? Tarihte Livya var mıydı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 18. bölümüyle 25 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek. Dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Livya, bir gölge misali her an Sencer’in karşısında?” ifadesi dikkatleri çekti.
Diziyi yakından takip edenler bu sebeple Livya’nın kim olduğunu merak ediyor. 18. bölüm itibariyle Livya karakterinin dizide yer alması bekleniyor.