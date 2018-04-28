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Liverpool'da "Biz de Müslüman olacağız" tezahüratları

İngiliz ekibi Liverpool'da teknik direktör Jurgen Kloop, Müslüman futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:54
Liverpool'da "Biz de Müslüman olacağız" tezahüratları

Liverpool teknik direktörü Jurgen Kloop, takımın Müslüman futbolcuları Emre Can, Mohamed Salah ve Sadio Mane ile ilgili açıklamalarda bulunurken, soyunma odasında yaşanan bir ritüele de değindi.

"ONLARIN HAZIR OLMASI İÇİN SOYUNMA ODASINA ERKEN GELİYORUZ"

Kloop, "Emre Can, Mane ve Salah, her maç öncesinde abdest alıyor. Bu takım için bir ritüel oldu. Onların hazır olması için biz de soyunma odasına 1-2 dakika erken geliyoruz. Kimse çıkıp 'Niye onları beklemek zorundayız?' demiyor. İdeal bir dünyada işler böyle yürür." dedi.

"MÜSLÜMANLIK TEZAHÜRATLARI HARİKA"

Liverpool'lu taraftarların, Salah'ın performansı sonrası tribünlerde "Biz de Müslüman olacağız" şeklinde tezahürat yapılmasıyla ilgili görüşünü belirten Klopp, "Bu harika. Tam da buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz" dedi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:54
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