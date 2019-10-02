Liverpool Salzburg maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Liverpool ile Salzburg karşı karşıya geldi. Peki, Liverpool Salzburg maçı kaç kaç bitti?02 Ekim 2019 Çarşamba 23:55
Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Liverpool ile Salzburg karşı karşıya geldi. Peki, Liverpool Salzburg maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Liverpool evinde Salzburg'u konuk etti. İşte, Liverpool Salzburg maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 4-3
Karşılaşmaya Livirpool hızlı başladı. 9. dakikada Mane ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0
25. dakikada sahneye çıkan Robertson durumu 2-0'a getirdi.
36. dakikada ise Salah attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
İlk yarı skorunu ise 39. dakikada attığı golle Hwang Hee-Chan ilan etti: 3-1
Karşılaşmanın ikinci yarısına Salzburg golle başladı. 56'da Minamino durumu 3-2'ye getirdi.
60. dakikada Halan maça denge getirdi: 3-3
Maçın sonucunu ise 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Salah ilan etti: 4-3
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