Liverpool - Salzburg maç özeti | 7 gölü kimler attı?

Merakla beklenen ve oyun esnasında heyecanı doruklara çıkaran Liverpool - Salzburg maçının sonuçları herkesi şaşırttı. Büyük mücadeledeki maçın gollerini kim attı? Liverpool - Salzburg maçını kim kazandı? Liverpool - Salzburg maçının detayları...

Şampiyonlar Ligi E grubunda oynanan, Liverpool ile Salzburg maçındaki heyecan, nefesleri kesti. Kıyasıya bir rekabet içerisinde olan takımlar maçı bol goller ile taçlandırdı.

Salzburg'u sahasında konuk eden Liverpool 9. dakikada Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti. Robertson attığı golle skoru 2-0'a çıkaran takım, Muhammed Salah'ın 36. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. 3 dakikanın sonunda Salzburg Hee-Chan'in golü ile ilk yarı 3-1 tamamlandı.

İkinci yarıda Salzburg, Minamin'in 56. dakikada attığı golle farkı kapatmak için bir adım daha attı. 4 dakika sonra tekrar bir atak yaparak Erling Halad'ın golü ile durumu eşitlemeyi başardı.

Bir süre 3-3 devam eden maçın seyrini Salah değiştirdi. Attığı golle konuk takımı geride bırakan Salah, durumun 4-3 olmasını sağladı. İlerleyen süreçlerde hiç gol gelmedi ve Liverpool maçı 4 golle kazandı.