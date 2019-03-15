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Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı.Peki, Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

15 Mart 2019 Cuma 16:26
Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı.Peki, Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçının ilki 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 16-17 Nisan tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya) 

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) 

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere) 

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:26
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