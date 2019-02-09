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Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı

- Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek Manchester City'ye kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:28
Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.

Ligin 26. haftasında Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Georginio Wijnaldum, 48. dakikada ise Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah kaydetti.

Puanını 65'e çıkaran Liverpool, 62 puanlı Manchester City'yi geride bırakarak yeniden liderlik koltuğuna otururken, Bournemouth ise 33. puanla. 11. sırada kaldı.


- Arsenal iki golle kazandı

Ligde ilk 4 mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda Huddersfield Town'u 2-1'le geçti.

Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı Arsenal'in gollerini 16. dakikada Alex Iwobi ve 44. dakikada Alexandre Lacazette atarken, Huddersfield Town'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Sead Kolasinac'tan (kendi kalesine) geldi.

Puanını 50'ye çıkaran Arsenal 6'ncı, 11 puanlı Huddersfield Town ise son sırada kalmaya devam etti.


- Cenk Tosunlu Everton kaybetti

Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maç boyunca sahada kaldı.

Evertonlu Kurt Zouma, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:28
  1. Cenk Tosun
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Liverpool
  4. Muhammed Salah

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