Liverpool, Arsenal'i farklı yendi





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 5-1 yendi.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 11. dakikada Ainsley Maitland-Niles'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 14. ve 16. dakikalarda Roberto Firmino, 32. dakikada Sadio Mane ve 45+2'nci dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Liverpool'da kazanılan penaltı atışını 65. dakikada gole çeviren Firmino, "hat-trick" yaparak takımını 5-1 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Arsenal'de Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil 18 kişilik kadroda yer almazken, dün vefat eden kulübün eski başkanı Peter Hill-Wood anısına futbolcular siyah bantla maça çıktı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Tottenham'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 38 puanla 5. sırada kaldı.







