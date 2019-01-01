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Liseli Eren ve Kamil, motosiklet kazasında öldü

Hatay'daki İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak ve arkadaşı Kamil Ekenel, geçirdikleri motosiklet kazasında hayatlarını kaybettiler.

01 Ocak 2019 Salı 18:01
Liseli Eren ve Kamil, motosiklet kazasında öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki lise öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16), yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Arsuz'a bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak ve arkadaşı Kamil Ekenel, üzerinde bulundukları motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu yola savruldu. Liselilerin ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tultak ve Ekenel'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eren Tultak ve Kamil Ekenel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:01
  1. Hatay
  2. arsuz
  3. Trafik kazası
  4. Eren Tultak
  5. Kamil Ekenel
  6. Liseli Eren ve Kamil
  7. motosiklet kazasında öldü

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