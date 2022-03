HACI YAKIŞIKLI ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış” diyerek 28 Şubat zihniyetinin eğitime vermiş olduğu tahribata dikkat çekti. Eğitimde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler veren Bakan Özer, 28 Şubat döneminde ortaya çıkan katsayı uygulaması ile ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Katsayı uygulaması aslında o kadar basit bir uygulama gibi gözüküyor. Diyor ki kendi alanı dışına gidemez. Aslında çok masum gibi görünüyor, Eğitim politikası gibi duruyor. Yani meslek liseleri işte sadece kendi alanlarında olmaya devam etsinler. Bu ne yapıyor? Yükseköğretime erişimi kısıtladığı için akademik olarak başarılı öğrencileri meslek liselerinden ve imam hatip liselerinden uzaklaştırıyor. Önce sen akademik olarak başarılısın, yüksek öğretime devam etmek istiyorsun. İmam hatibe gidiyorsun ya da mesleki eğitimdesin. Ama katsayıdan dolayı bu okul türlerine artık başarılı öğrenci gitmez oldu. Bu defa ne oldu, bu liseler akademik olarak başarısız olan öğrencilerin kümelendiği liselere dönüştü. Şimdi eğitimdeki en önemli şeylerden bir tanesi akademik başarı. Katsayı sonrası meslek liseleri hem ekonomik kalkınma için gerekli olan insan kaynağı yetiştirilemedi hem de sosyal problemler üretilmeye başlandı. Yıllardan beri şikayet ettiğimiz o liseler arası başarı farkı 28 Şubat’ın mirasıdır. Türkiye’de eğitim normal akışında devam etmedi ki. 2000’li yıllara kadar erişimde, okullaşma oranında ciddi sıkıntılar vardı. Gelinen noktada hem erişim artırıldı, özellikle dezavantajlı kesimlerin eğitime erişimi arttığı gibi mesleki eğitimdeki, imam hatiplerdeki o travma, liseler arası başarı oranlarındaki ortaya çıkan problemler de giderilmesi için dünya kadar proje dünya kadar enerji harcadı. Bunlar yaşanmamış olsaydı bugün eğitimde çok daha farklı bir noktada olurduk” dedi.

“İsteyen istediği dersi seçsin diye süreyi uzattık”

Kürtçe seçmeli derslerine öğretmen verilmiyor algısı oluşturmaya çalışanlara ilişkin de konuşan Özer, “Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Biz talep edilen her türlü seçmeli dersin içerisinde yer alan derslerin seçilmesine izin veriyoruz. MEB’de kadrolu öğretmen olmasına gerek yok illa. Okul öncesi eğitimi açıyoruz mesela. Şimdi kadrolu öğretmen varsa o orada görevini yapıyor. Yoksa ücretli öğretmen devreye giriyor. Kürtçe’de de aynısı. O anda orada öğretmen yoksa eğitim fakültesi mezunlarını istihdam ediliyor. Kürtçe Dersini Seçen Öğrenci Sayısı (Kurmancca ve Zazaca) 2021-2022 eğitim öğretim yılında 20 bin 265 öğrenci iken geçen dönem ise bu rakam 20 bin 364 oldu. Zamanında her türlü eğitimi daraltan her türlü manipülasyonu yapanın bugün eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmeye hakkı yok. 28 Şubat sürecinde mesleki eğitimle ilgili bunları yapanların, o projeyi savunanların şimdi eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili konuşmaya hakkı yok” diye konuştu.

“Ayrımı kim yapmış ise en büyük kötülüğü yapmış”

“Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız” diyen Bakan Özer, “Muhtemelen 9 Mart‘ta. Tarih konusunda TÜBİTAK’la da denk getirmeye çalışıyoruz. Matematikteki öğrenme yaklaşımı değiştireceğiz. Bizim bu ülkeye sayısal sözel eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Bunu yöntemi değiştirip korkulu bir rüya değil de severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte ederek aslında 21. yüzyıl becerilerinde olduğu gibi yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayacağız. Bir hikâye üretiyorsun bir proje. Projenin prototipini üretiyorsun.

Projeyi paylaşıyorsun geri dönütler alıyorsun ve onu süreklileştiriyorsun yani üreterek öğreniyorsun aynısını matematikte yapacağız. Şimdi fikrî mülkiyeti diye bir şey başlattık. Normalde bu ortaöğretim seviyesinde yapılacak bir iş değil şu an. Ama fırsat verildiği zaman nereye gelindiğini de biliyoruz. Bilim sanat merkezleri bin 532 tane patent marka kazandı meslek liseleri aynı şekilde fen liseleri aynı şekilde şimdi bu bir kültür işidir” şeklinde konuştu.