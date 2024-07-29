Lise ve üniversiteye girişte ödüller havalarda uçuşuyor! Bakın neler neler var

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, lise ve üniversiteye girişte öğrencilere verilen ödüllerin arttığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'nin yüksek puanlı öğrencilere nakdi destek sağladığını vurgulayan Güçlü, burs ve ödül konusunda taviz vermeyen kolejlerin yaklaşımını eleştirdi. Robert Koleji gibi liselerin ekstra ödüller vermemesi nedeniyle öğrenci kaybettiğini ifade eden Güçlü, özetle şunları kaydetti:

"Lise ve üniversiteye girişte ödüller havalarda uçuşuyor!

Şampiyon öğrencilerin buluşma noktası Boğaziçi bile kesenin ağzını açtı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin TL nakdi destek sağlanacak.

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Yerleştiği puan türünde ilk 10’a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin TL burs desteği verilecek.

Yine İlk 100’e giren öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin TL destek sağlanacak…

Burs ve ödül konusunda taviz vermeyen kolej ve üniversiteler ise “Biz sadece iyi eğitim veriyoruz, o da bize yeter” diyorlar.

Eskiden ikinci yedeğe bile sıranın çok zor geldiği Robert gibi liseler, ekstra armağanlar konusunda duruşunu hiç değiştirmeyince kayıtlarda çok alt sıralara kadar inmek zorunda kaldılar."