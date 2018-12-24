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Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat arttı

- Okçuluğa verilen destek ve gelen başarılarla, 300 olan lisanslı sporcu sayısı son 10 yılda 110 kat artarak 33 bine ulaştı- Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin:"Özellikle son 5 yılda genç arkadaşlarımızın elde ettiği başarılar, sporcu sayısındaki artışa etki etti"

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:47
Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat arttı


SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı, sağlanan destek ve gelen başarılarla son 10 yılda 110 kat arttı.

Bu yıl Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, 2. İslami Oyunlar ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında, 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz olmak üzere 45 madalya kazanılırken, Türk okçuluğu tarihinin en iyi dönemini geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ata sporu okçuluğun gelişmesi için gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla birlikte peş peşe gelen başarılar, bu branşa olan ilgiyi artırdı.


- Ergin: "2018, en çok madalya kazandığımız yıl"


Klasik Yay Milli Takımı'yla Samsun Okçuluk Tesisleri'nde kamp yapan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ergin, 2018 yılının, Türkiye okçuluk tarihinin altın yılı olduğunu vurguladı.

"2018, okçuluk tarihimizde en çok madalya kazandığımız yıl oldu." diyen Ergin, "Toplamda 45 uluslararası madalyaya ulaştık. Gençler ve büyükler Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan ülke olmayı başardık. Avrupa'nın lideri konumundayız. Amacımız, 2019 Dünya Şampiyonası'nda performansımızı bir adım daha yukarı çıkararak, madalyaları ülkemize getirmek." ifadelerini kullandı.

Ergin, 2019 yılının ilk önemli organizasyonu olan Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'nın 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da yapılacağına işaret etti.

Türk okçularının adını dünya sıralamasına yazdırdığını söyleyen Ergin, şunları kaydetti:

"Dünya sıralamasında her kategoride ilk 5'te birer sporcumuz var. Makaralı yayda Yeşim Bostanoğlu dünya lideri, Demir Elmaağaçlı beşinci sırada. Klasik yayda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dünya beşincisi. Son yıllarda Türk okçuluğunun gelişimi ile beraber, dünya sıralamasının üstlerinde olduğumuzu görüyoruz. Bundan 10 yıl önce 300 olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 33 bine ulaşmış durumunda. Özellikle son 5 yılda genç arkadaşlarımızın elde ettiği başarılar, sporcu sayısındaki artışa etki etti."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:47
  1. Milli Takım
  2. okçuluk
  3. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin
  4. Samsun

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